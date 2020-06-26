السودان يعلن موافقة إثيوبيا على تأجيل ملء خزان سد النهضة

أعلن السودان موافقة إثيوبيا على عدم البدء في ملء خزان سد النهضة قبل الوصول إلى اتفاق، بعد قمة إفريقية افتراضية مُصغرة جمعت قادة دول نهر النيل الثلاث، الجمعة.





وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إنه "تم الاتفاق على أن يتم تأجيل ملء الخزان إلى ما بعد التوقيع على اتفاق"، مُشيرة إلى أن المشاركين في القمة وافقوا على بدء مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فورًا، وذلك بهدف الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين، والمقترحة من الجانب الأثيوبي.