رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة: 87 وفاة و1625 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:40 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1625 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2620 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة طرح الكمامات على بطاقات التموين بـ40 جنيهًا

ما حقيقة توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

السيسي يشارك في قمة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة بحضور أبي أحمد

حالة إيجابية واحدة في الجونة.. والتدريب بعد المسحة الثالثة لـ"كورونا"

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد في الإصابات.. الصحة: 87 وفاة و1625 إصابة جديدة بكورونا

انفراد| صفقة تاريخية بين الزمالك وبيراميدز

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

تفاصيل موعد صرف معاشات يوليو 2020

إنفوجراف

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

أيام زمان

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

مأساة غادة السمان.. أفسدت زفافها وألغت شهر العسل في لندن لاستفزاز ملحن مصرى

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

نجم الساعة

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

استطلاع رأي: جائحة كورونا تزيد من شعبية الحزب الليبرالي الحاكم فى كندا

«هابل» يرصد خفاشًا كونيًا يتحرك في أعماق الفضاء

دراسة: الأشعة فوق البنفسجية تدمر كورونا

تفاصيل موعد صرف معاشات يوليو 2020

مقالات الرأي
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
د.كريمة الحفناوى
أمننا المائى «2»
ماجد حبته
الإرهابى «الشهيد» أسامة بن لادن!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. «مستجاب» يبدع ولا ينقل: أي فنان لا يشاغب «مكرر»

«حكاية الأشبوني».. رواية جديدة لـ إبراهيم أحمد عيسى عن دار كتوبيا

«الثقافة الفلسطينية» تنعى الأديب فاروق مواسي

الفائزون فى مسابقة الصناعات الإبداعية بـ«الأعلى للثقافة» يتحدثون لـ«الدستور»