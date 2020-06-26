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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران ترسل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة لفرنسا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:37 م
منار أحمد
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أعلنت فرنسا عن مساعدتها في قراءة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس» بأن إيران سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى السلطات في فرنسا، خلال شهر يوليو، حسبما نقلت عن المحققين.

واعترفت إيران في يناير الماضي بأنها أسقطت عن طريق الخطأ طائرة بوينج تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، فور إقلاعها من مطار طهران الدولي.

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