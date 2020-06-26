حبس 4 عاطلين لحيازتهم 3 كيلو استروكس فى السلام

أمرت نيابة السلام بحبس 4 عاطلين لحيازتهم 3 كيلو استروكس قبل بيعها على عملائهم فى مدينة السلام ٤ أيام علي ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية"، أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان السلام، وبحوزتهم (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرامات – كمية من البودر المخدر وزنت 150 جراما - مبلغ مالى - دراجة نارية بدون لوحات – ميزان حساس).كما تم ضبط عاطل أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 205 كيلو جرامات – مبلغ مالى – ميزان حساس – سلاح أبيض – هاتف محمول)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.