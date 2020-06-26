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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يلتقي موجهي التربية الدينية المسيحية عبر zoom

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:57 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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عقد قداسة البابا تواضروس الثاني؛ بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لقاءً على شبكة الإنترنت، عبر تطبيق زووم مع موجهي عموم التربية الدينية المسيحية، حيث ألقى عليهم كلمة مناسبة حملت عنوان "التربية المدرسية المسيحية".

يأتي هذا اللقاء في إطار أنشطة اللجنة المجمعية للتربية الدينية المسيحية والتي تعقد لقاءً أسبوعيًّا لموجهي عموم التربية الدينية المسيحية بمختلف محافظات مصر، وذلك عن طريق تطبيق zoom أيضًا.

وتهدف هذه اللقاءات إلى رفع الكفاءة المعرفية وصقل خبرات موجهي التربية الدينية المسيحية؛ لتمكينهم من الارتقاء بمستوى مادة التربية الدينية المسيحية، مما ينعكس على المستوى الأخلاقي والسلوكي للطالب.

ويتولى الدكتور عبدالله حنا المنسق العام للجنة المجمعية الترتيب للاجتماع الأسبوعي، ويحاضر فيه نخبة من الآباء الكهنة والخدام.

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