هيثم الحريري يعلن إصابته بكورونا

أعلن هيثم الحريري عضو مجلس النواب، إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال الحريري في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه شعر صباح الأربعاء بارتفاع طفيف في درجة الحرارة وأجرى بعض التحاليل الطبية، وفي صباح الخميس ومع استمرار شعوره بالتعب توجه إلى مستشفى الحميات وتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأضاف الحريري: "أعتذر للجميع عن عدم قدرتي على التواجد في مكتبي وبين أهالي الدائرة الكرام حتى يمن الله على بالشفاء، تليفوني متاح طوال اليوم والمكتب مفتوح لتلقى جميع الطلبات، أثق بالله يقينا في دعواتكم المخلصة لي ولأسرتي، حفظ الله مصر وشعبها من الوباء".