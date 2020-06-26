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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هيثم الحريري يعلن إصابته بكورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:31 م
هيثم الحريري
هيثم الحريري
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أعلن هيثم الحريري عضو مجلس النواب، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الحريري في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه شعر صباح الأربعاء بارتفاع طفيف في درجة الحرارة وأجرى بعض التحاليل الطبية، وفي صباح الخميس ومع استمرار شعوره بالتعب توجه إلى مستشفى الحميات وتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف الحريري: "أعتذر للجميع عن عدم قدرتي على التواجد في مكتبي وبين أهالي الدائرة الكرام حتى يمن الله على بالشفاء، تليفوني متاح طوال اليوم والمكتب مفتوح لتلقى جميع الطلبات، أثق بالله يقينا في دعواتكم المخلصة لي ولأسرتي، حفظ الله مصر وشعبها من الوباء".
هيثم الحريري عضو مجلس النواب
هيثم الحريري عضو مجلس النواب

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