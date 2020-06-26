«الأعلى للآثار» يتوقع زيادة الإقبال السياحي بداية أغسطس

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المجلس اتخذ عدة إجراءات استعدادًا لفتح المناطق الأثرية بعد فترة من الإغلاق استمرت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.وأشار وزيري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه تقرر تعقيم وتطهير كل المناطق الأثرية بشكل يومي قبل فتحها للزيارة، وسيتم قياس درجة الحرارة للعاملين يوميًا.وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه سيتم وضع ملصقات لتحديد أماكن الوقوف والانتظار للحفاظ على المسافات الآمنة، متوقعًا زيادة نسبة الإقبال السياحي على مصر اعتبارًا من أغسطس المقبل.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.