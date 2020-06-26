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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكم بسجن سياسي دنماركي أحرق نسخا من القرآن

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:40 م
سترام كورس
سترام كورس
هدير سند
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أصدر القضاء الدنماركي، أمس الخميس، حكما بالسجن ثلاثة أشهر على زعيم حزب "سترام كورس" (النهج الصلب) والمحامي "راسموس بالودان" المعروف بعدائه للإسلام، بعد إدانته بالعنصرية، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

ولفتت الوكالة إلى أن "بالودان"، الذي ترشح لانتخابات البرلمان الدنماركي العام الماضي، معروف بأفعاله العنصرية وسياسته التي تدعو إلى حظر الإسلام وترحيل مئات الآلاف من المسلمين، وفي عام 2017 بدأ في نشر مقاطع مصورة مناهضة للمسلمين على يوتيوب، كما قام بحرق نسخة من القرآن الكريم في أحد الأحياء التي يسكنها المسلمون في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وفي مناطق أخرى تسكنها أقليات مسلمة، ما تسبب في كثير من أحداث عنف واحتجاجات.

وفي عام 2019، حُكم على "بالودان" بالسجن لمدة 14 يومًا بتهمة الترويج لخطاب عنصري، والآن يواجه شهرًا من السجن مع شهرين إضافيين من العقوبة مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بـ 14 رواية مختلفة عن العنصرية والتشهير ضد الإسلام.

وكانت المدعية العامة في القضية، سوزان بلوم، طالبت بسحب رخصة المحاماة من راسموس بالودان والسجن 4 أشهر، ولكن المحكمة اكتفت بتعليق حقه في العمل كمحام لـ3 سنوات، ومنعه من قيادة السيارة لمدة عام، إلى جانب تغريمه حوالي 40 ألف كرونة دانمركية (نحو 4300 دولار أمريكي).

يذكر أن "بالودان" يردد، بشكل عنصري وتمييزي، ما لم يقله حتى أقصى اليمين المتطرف في "حزب الشعب" الدنماركي عن المهاجرين، فدائما يردد في برامجه السياسية والانتخابية أنه يرغب بسحب جنسية كل هؤلاء،و"إقامة معسكرات اعتقال جماعية للمسلمين الدنماركيين لتجريدهم من الجواز الدنماركي ونفيهم خارج البلاد".

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