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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1240 إصابة جديدة بكورونا فى إندونيسيا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:30 ص
كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1240 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و63 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وقال أحمد يوريانتو، مدير عام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالوزارة، خلال مؤتمر صحفي، إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 51 ألفا و427 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2683 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي لحالات التعافي من الفيروس ارتفع أيضا ليصل إلى 21 ألفا و333 حالة.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة المعلنة اليوم، سجلت 205 إصابات في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في العاصمة حتى الآن إلى 10 آلاف و796 إصابة، فيما سجلت 356 إصابة في جاوة الشرقية.

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