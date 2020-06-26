تراجع أسعار واردات ألمانيا فى مايو

سجلت أسعار واردات ألمانيا انخفاضًا ملحوظًا في شهرمايو الماضي، رغم تباطؤ وتيرة التراجع مقارنة بشهر أبريل السابق عليه، حسب بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحاد فى ألمانيا، اليوم الجمعة.وتراجعت أسعار الواردات بنسبة 7 في المائة على أساس سنوى في مايو، مقابل 7.4 فى المائة في أبريل السابق عليه.وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.3 في المائة في شهر مايو الماضي، وهى أول زيادة حتى الآن هذا العام، وكانت الأسعار انخفضت بنسبة 1.8 في المائة في أبريل.وباستثناء قطاع الطاقة، انخفضت أسعار الواردات بنسبة 2 في المائة على أساس شهري فى مايو، وبنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019 وسجلت أسعار الطاقة تراجعًا بنسبة 50.6 فى المائة على أساس سنوي، في حين أنها ارتفعت بنسبة 9 في المائة على أساس شهري.وانخفضت أسعار صادرات البلاد بنسبة 1.2 فى المائة مقارنة بالعام الماضى، في أكبر تراجع لها منذ يوليو من عام 2016، عندما تراجعت بنسبة 1.5 في المائة.