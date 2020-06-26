رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

هل يؤثر فيروس كورونا على المخ؟

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:12 ص
تاثير كورونا على
تاثير كورونا على المخ
وكالات
طباعة
توصلت دراسة أولية عن المرضى الذين عولجوا بالمستشفيات من مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، إلى أن هذا المرض يمكن أن يضر بالمخ ويسبب مضاعفات مثل الجلطات الدماغية والالتهابات والذهان وأعراض تشبه الخرف في بعض الحالات الشديدة.

وقال الباحثون: إن النتائج هي أول نظرة تفصيلية على مجموعة من المضاعفات العصبية لمرض كوفيد-19، وتؤكد ضرورة إجراء دراسات أكبر لاكتشاف الآليات التي تقف وراءها والمساعدة في البحث عن علاجات.

وقالت سارة بيت الأستاذ بكلية لندن الجامعية، والتي شاركت في قيادة الدراسة "هذه لمحة مهمة عن مضاعفات كوفيد-19 ذات الصلة بالمخ في المرضى الذي تلقوا علاجا بالمستشفيات، من المهم للغاية أن نواصل جمع المعلومات لفهم هذا الفيروس بشكل كامل".

وتناولت الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت للطب النفسي يوم الخميس، بالتفصيل 125 حالة من مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

وقال الباحث بنديكت مايكل من جامعة ليفربول الذي شارك في قيادة الدراسة إن من المهم ملاحظة أن هذه الدراسة ركزت على الحالات الشديدة.

وتم جمع البيانات في الفترة بين 2 و26 أبريل حينما كان المرض ينتشر بشكل كبير في المملكة المتحدة.

وكانت أكثر المضاعفات بالمخ شيوعا هي الجلطات والتي تم الإبلاغ عنها في 77 من بين 125 مريضا، كان معظمهم تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

ووجدت الدراسة أيضا أن 39 من أصل 125 مريضا أظهروا علامات اضطراب أو تغيرات في السلوك تعكس تحولا في الحالة العقلية، من بين هؤلاء، كان لدى تسعة خلل وظيفي غير محدد في المخ وسبعة لديهم التهاب في المخ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حاولت 3 مرات وفشلت: اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في الوراق

محمد الباز يشارك في تقديم برنامج «آخر النهار»

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا.. والقاهرة 35

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

تفاصيل إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

نجم الساعة

مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة بترعة المريوطية

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

هل يؤثر فيروس كورونا على المخ؟

تأجيل عرض «تينيت» للمرة الثانية بسبب كورونا

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
المزيد

الثقافة

تنمية تعلن إعادة طباعة أعداد مجلة الكتاب

بعد وصول عدد زوارها لـ27 مليونًا.. «بصيرة» يحتفى بيوتيوب الثقافة

في الذكرى الـ15 لرحيله.. محمد مستجاب لأبيه: ظللت تقاتل الزمن انت واسمك

«الناشرين العرب» يعفي الأعضاء من رسوم اشتراك 2020