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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: زيادة حالات مصابى كورونا فى أوروبا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:06 ص
كورونا في أوروبا
كورونا في أوروبا
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أعلن مسئول إقليمي في منظمة الصحة العالمية، عن ملاحظة زيادة في عدد الحالات الجديدة لعدوى فيروس كورونا التاجي في أوروبا لأول مرة منذ عدة أشهر.

وقال مدير المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، في مؤتمر صحفي عقد في كوبنهاجن- وفقا لقناة "سكاي نيوز": "فيما تعلن المنطقة الأوروبية عن انخفاض في الحصص العالمية لحالات الإصابة بالمقارنة ببداية العام، تواصل المنطقة تسجيل ما يقرب من 20000 حالة إصابة جديدة وأكثر من 700 وفاة يوميا.. وشهدت أوروبا في الأسبوع الماضي، ولأول مرة منذ عدة أشهر، زيادة في عدد الحالات الأسبوعية".

وأوضح كلوج أن عدد الإصابات الجديدة زاد في 30 دولة أوروبية خلال الأسبوعين الماضيين، فيما لوحظت في 11 منها زيادة حادة في الإصابة بالعدوى بشكل خاص، وواجهت السلطات في الوقت ذاته في بولندا وألمانيا وإسبانيا زيادة الحالات الجديدة لعدوى الفيروس التاجي باستجابات سريعة".

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