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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-6-2020

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:00 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور" سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 26-6-2020، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة المصرية العاملة، وجاء متوسط سعر صرف الريال اليوم 4.29 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري سعر 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-6-2020


يأتي سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري بـ 4.29 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، أما في بنك مصر فوصل السعر إلى 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

و سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، كماجاء في بنك قناة السويس بسعر 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد يأتي سعر الصرف 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي جاء الريال السعودي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

وفي سياق متصل، جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي الريال بسعر 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تتخذ الريال عملة رسمية لها ويتم التداول من خلال فئتين من الأولى ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال"، وتحدد البنوك الحكومية المصرية والبنوك الخاصة العاملة سعر صرف الريال من خلال آلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار وذلك عن العام المالى الماضي 2018- 2019.

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