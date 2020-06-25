محافظ مطروح يستقبل وزير السياحة

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال زيارته محافظة مطروح، لتفقد عدد من المنشآت الفندقية والأثرية غدا.جاء ذلك مع بدء عودة حركة السياحة اعتبارا من أوائل شهر يوليو بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت السياحية، مع الالتزام بالضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وأدوات التعقيم والتطهير حفاظا على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بها.وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على الاستعداد الكامل لاستقبال أول طائرة سياحية خارجية لمطروح في ٢١ يوليو المقبل.جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، وأيمن جاد، مدير مكتب وزارة السياحة بمطروح، ومسئولي غرفة المنشآت الفندقية بمطروح.