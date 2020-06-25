رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يستقبل وزير السياحة

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:58 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
طباعة
استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال زيارته محافظة مطروح، لتفقد عدد من المنشآت الفندقية والأثرية غدا.

جاء ذلك مع بدء عودة حركة السياحة اعتبارا من أوائل شهر يوليو بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت السياحية، مع الالتزام بالضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وأدوات التعقيم والتطهير حفاظا على صحة وسلامة الزائرين والعاملين بها.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على الاستعداد الكامل لاستقبال أول طائرة سياحية خارجية لمطروح في ٢١ يوليو المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، وأيمن جاد، مدير مكتب وزارة السياحة بمطروح، ومسئولي غرفة المنشآت الفندقية بمطروح.
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب

موضوعات متعلقة

حاولت 3 مرات وفشلت: اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في الوراق

بينها تدبير 40 مليون كمامة قماش.. 12 قرارًا للحكومة اليوم

لماذا يجب عودة الدورى؟.. الإجابة عن كل تساؤلات الأندية المعارضة لقرار الدولة

محمد الباز يشارك في تقديم برنامج «آخر النهار»

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

رسمياً.. ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما

راتبه 7 ملايين سنويا.. قصة «عزت» ذراع عصام الصغير لإهدار مليارات «البريد للاستثمار»

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

محمد الباز يشارك في تقديم برنامج «آخر النهار»

إنفوجراف

image description

«حق إيمان».. ضحية زوج تجرد من الإنسانية (إنفوجراف)

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذه الأسباب.. رشدي أباظة طلب صباح لبيت الطاعة في شهر العسل: «جرحت رجولتي»

«فراخ مشوية».. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

موت وخراب ديار.. أحمد مظهر وتوفيق الحكيم يخسران الأموال بسبب «اللحية»

بينها «لاشين».. أفلام مصرية سياسية ممنوعة من العرض

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. رشدي أباظة طلب صباح لبيت الطاعة في شهر العسل: «جرحت رجولتي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أمراض أقل.. 6 تغييرات تحدث بالجسم عند التوقف عن تناول اللحوم الحمراء

ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

عقار يحمي النساء المصابات بالسكري من خطر كورونا

باحثون يكشفون حقيقة الغرغرة بمياه مالحة لمحاربة كورونا

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لو كان لزاما علينا الرحيل
ماجد حبته
الآلة الدعائية الإيرانية مثلًا
مدحت بشاى
الباطل اللجلج والإخوانى المفوّه
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الخضر حسين.. العالِم الجليل والوطنى الزاهد
المزيد

الثقافة

«الناشرين العرب» يعفي الأعضاء من رسوم اشتراك 2020

معرض كتاب بروح بوشكين يعيد الحياة لموسكو

صدور رواية جديدة لـ أحمد مراد قريبًا

مواقع أبوظبي الثقافية تفتح أبوابها وسط إجراءات وقائية مشددة