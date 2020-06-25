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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حمادة هلال: محمد فوزي مثلي الأعلي وتجسيد شخصيته يشرفني

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:35 م
حمادة هلال
حمادة هلال
أحمد عارف
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كشف الفنان حمادة هلال، أن سبب تأخر طرح أحدث أغانية «طحن× طحن» رغم صدور البرومو الدعائي الخاص بها منذ أيام، بسبب جائحة كورونا؛ حيث إن الفكرة التي تتناولها الأغنية تتطلب تصويرها كفيديو كليب، لأنها تميل للنوع الدرامي الذي اشتهر به في بداية مشواره الغنائي مثل أغاني "بخاف؛ دموع ودار الزمان" وغيرهم.

وأضاف "هلال"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الأغنية عند سماعها تشعر بأنها "حزايني"، ولذلك قررت أن أبحث عن فكرة لتصويرها بشكل مختلف ولايت كوميدي لتجمع بين الفرحة والشجن في نفس الوقت.

وعلق على تشبيهه بمحمد فوزي، مؤكدا أن هذا الأمر يسعده؛ لأنه منذ صغره يعتبر الموسيقار محمد فوزي مثله الأعلى، مشيرا إلى أنه إذا طلب منه أن يجسد شخصيته في عمل فني، فلن يتردد بالعكس فهو شرف كبير له.

يذكر أن حمادة هلال، طرح منذ عدة أسابيع أغنية "جمالها" التي تعاون فيها مع منة عرفة، وحققت نسب مشاهدة كبيرة على "يوتيوب"، تخطت التسعة ملايين بجانب تصدرها تريند "تويتر" وجوجل وقتها لعدة أيام.

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