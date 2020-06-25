برلماني سابق: الدور الوطني للسيسي حق أصيل للدفاع عن الأمن القومي

قال النائب السابق محمد البدرشيني، إن إعلان مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية، هو رسالة من مصر إلى العالم والبشرية أجمع بأنها لا تفرط في أمنها القومي.وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدور الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسي ليس تكليفا أو تشريفا وإنما هو حق أصيل من أجل الدفاع عن الأمن القومي.وأضاف أن الفئة الضالة في ليبيا من الإخوان تتحدث عن أنها ترغب في السيطرة على سرت وبنغازي من أجل زعزعة الأمن المصري.