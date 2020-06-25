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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصطفى بكري: مصر ليست لها مطامع في ليبيا (فيديو)

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:59 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة واضحة في المنطقه الغربية ومن وقتها نحن نشهد هذا الزخم الكبير مع إدارة تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وتابع، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: "مصر ليست لها مطامع في ليبيا مثلما قال الرئيس، ومثلما قال الزعيم جمال عبدالناصر في يوم من الأيام، ولكن نحن نتحدث عن شعب عربي يعاني من المؤامرة الكبرى".

وأضاف أن الشعب الليبي يعاني من غزوة تتارية جديدة يقودها أردوغان، الذي طلبت بناء على توجيهاته حكومة العملاء انسحاب قوات الجيش الوطنى الليبى من سرت.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رجل سلام ولا يفضل الحروب، ولكن يدافع عن الأمن القومي والموقف واضح والخط الأحمر واضح.

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