الرقابة الإدارية تحتفل بعيد إنشائها الـ56

​تحتفل هيئة الرقابة الإدارية اليوم بعيدها السنوي الموافق ليوم الخامس والعشرون من شهر يونيو كل عام، تخليدًا لذكرى اعتبارها هيئة مستقلة وفق القانون رقم 54 لسنة 1964.من ناحيته، وجه الوزير شريف سيف الدين رئيس الهيئة الشكر والتقدير لأعضاء الهيئة والعاملين، وهنأهم بعيد الهيئة، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والإخلاص في العمل، وتغليب وإيثار مصلحة الوطن العُليا ووضعها فوق كل اعتبار وهو ما قدمته أجيال مُتعاقبة لأبناء الهيئة عبر تاريخها.وأكد الاستمرار في دحر الفساد والحفاظ على مقدرات الشعب وتحقيق طموح أبنائه وآمالهم في المستقبل.