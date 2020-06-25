ضبط منتجات لحوم فاسدة قبل توزيعها على مطاعم القاهرة

نجح رجال الإدارة العامة لشرطة التموين، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1،590 طن "مصنعات دواجن – شاورمة – كبد وقوانص") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة للتحقيق.