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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

علماء يعثرون على نقطة الضعف المميتة لكورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:11 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أكدت دراسة نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية أن العلماء تمكنوا من الوصول إلى نقطة الضعف المميتة للفيروس، عبر تحديد البروتين الذي يستخدمه للالتصاق بالخلايا.

وحسب مجلة "نيتشر": "يقوم فيروس كورونا قبل أن يغزو الخلية باستخدام بروتين يشكل شوكة لمساعدته على الالتصاق بالمستقبلات في الخلايا البشرية، ليدمج بعدها بالغلاف الخلوي، ويدخل الفيروس ويتكاثر داخلها، وهو ما يتسبب بالجائحة الحالية".

وأضافت المجلة أن "العالمة الأمريكية جيسي بلوم، من مركز فريد هتشنسون لأبحاث السرطان في سياتل بولاية واشنطن، وزملاءها نجحوا في تعديل الحمض الأميني للبروتين الذي يشكل الشوكة لإنشاء أكثر من 3800 متغير لبروتين فيروس كورونا".

وتابعت: "سمحت هذه الاختبارات لفريق العمليات بتحديد الأحماض الأمينية التي، إذا تم تعديلها، فإنها يمكن أن تكسر شوكة الفيروس وتضعف قدرة ارتباطه بالخلايا البشرية".

وأكدت المجلة أن "هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد الباحثين على تطوير أجسام مضادة تحد من قدرة الفيروس على إصابة الخلايا البشرية".

وأصاب فيروس كورونا المستجد منذ انتشاره، نهاية العام الماضي، أكثر من 9.5 مليون شخص وتسبب في وفاة أكثر من 480 ألف شخص حول العالم حتى الآن.

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