ماذا يحدث للجسم في حال الامتناع عن تناول السكريات؟

يدرك الكثير من الناس أن تناول السكر المفرط محفوف بمشاكل صحية خطيرة، لكن قلة من الناس يعلمون ما سيحدث إذا تم التخلي عن تناول السكر.لا يمكن اعتبار السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات والمنتجات الحيوانية والأطعمة الأخرى ضارة - فهي تشارك في عمل العديد من الأنظمة البيولوجية في أجسامنا، من الواجب على الشخص تناولها. ولكن هذا لا ينطبق على السكر المكرر الصناعي، الذي لا يحمل سوى الضرر.في حال الامتناع عن السكر المكرر الصناعي، سيشعر الشخص في بادئ الأمر، برغبة كبيرة لتناول الحلويات، ولكن بعد شهر تقريبًا ستضعف الرغبة.وسيحتاج الجسم إلى استهلاك المزيد من الأطعمة البروتينية والخضار، وفي حال تمكن الشخص من الامتناع عن السكر لمدة سنة كاملة، فسوف يتكيف الجسم مع النظام الغذائي الجديد، ويشعر الشخص بصحة أفضل، بالإضافة إلى فقدان بعض الوزن الزائد، وفق موقع "med2".بالإضافة إلى استقرار الوزن وزيادة الطاقة وصحة البشرة. ووفقا للأطباء، يمكن للشخص أن يتناول بعض السكر، مثل تناول قطعة من الشوكولاتة مرة واحدة في الشهر، فإن ذلك لن يؤدي إلى أي ضرر للجسم.