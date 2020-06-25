«العربية»: تركيا تخطط لشن عدوان على مدينة سرت

كشفت قناة "العربية"، اليوم الخميس، عن رفض حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج تفكيك جميع الميليشيات المسلحة التابعة لها.وأكدت "العربية" نقلا عن مصادر لم تسمها، أن تركيا تخطط لعملية عسكرية كبيرة باتجاه مدينة سرت الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.وأشارت المصادر إلى أن واشنطن قدمت للوفاق قائمة بالميليشيات التي يجب حلها، حيث طلبت من الوفاق تفكيك الميليشيات المسلحة.وكان السفير الأمريكي وقائد قوات أفريقيا "أفريكوم" التقى برئيس حكومة الوفاق وقادة منها من أجل بحث حل الميلشيات واستئناف المفاوضات السياسية.من جانبه؛ رفض الجيش الليبي أي مبادرة تتضمن انسحابه من مدينتي سرت والجفرة حيث يسعى رجب أردوغان للسيطرة عليهما بسبب النفط والموانئ الاستراتيجية، وذلك وفقا للمصادر ذاتها.وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أكد أمس أنهم سيطلبون من مصر التدخل ودعم الشعب الليبي في مواجهة العدوان التركي والميلشيات في حال تجاوز خط سرت الجفرة، وهو الذي قال عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه خط أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه.