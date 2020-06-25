ضبط 9 حالات غش بامتحان الإنجليزي والحضور 99،16 % بالمنوفية

قال الدكتور أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن عدد الطلاب من لهم حق التقدم لامتحان اللغة الإنجليزية 31495 طالبا، وبلغ عدد الحضور 31230 وعدد الغائبين 265 طالب بنسبة حضور 99،16 % ونسبة غياب بلغت 84، %.و أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن غرفة عمليات الثانوية العامة رصدت خلال أثناء عملية الامتحانات بعض الوقائع ومنها ضبط 4 طلاب بمدرسة منوف للتعليم الأساسي أثناء محاولتهم الغش باستخدام تليفوناتهم المحمولة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم ضبط حالتي غش آخري لطالبين أحدهما بمدرسة التجارة المتقدمة والأخر بمدرسة عبد المنعم رياض الثانوية بشبين الكوم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.كما تم ضبط طالبة بمدرسة مصطفي كامل بقويسنا أثناء محاولتها بتصوير الامتحان باستخدام التليفون المحمول ومحاولة إرسالها للخارج ولم تتمكن من إرساله وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم ضبط سماعة بلوتوث بحوزة طالب يستخدمها في الغش بمدرسة الشهداء الثانوية العسكرية بنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.و تم نقل طالبة بمدرسة الايمان الجديدة بأشمون إلى المستشفى بسيارة اسعاف أصيبت بضيق في التنفس، ونقل طالب أخر بمدرسة الشهداء الثانوية العسكرية إلى المستشفى فور شعوره بالتعب، ونقل طالبة بمدرسة قويسنا الرسمية للغات لإصابتها بحالة إغماء إلى المستشفى بسيارة إسعاف، وكذا تم إجراء الامتحان لطالبتين المخالطين لحالات كورونا في حجرة العزل بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات بمنوف مع التعهد بإحضار شهادة طبية بعدم إصابتهم لاستكمال باقي الامتحانات.وانتهت أعمال لجان الامتحانات للثانوية الازهرية بحضور 1506 طالب وغياب 56 طالب، وشهدت تحرير محضر غش بالتليفون بلجنة معهد سمادون الازهري بأشمون، وتحويل مدرس للشؤون القانونية لتركه مكان اللجنة بعد التوقيع في الدفتر بالحضور.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لسير عملية امتحانات الثانوية العامة والتعامل الفوري مع أية طوارئ، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومناشدة أولياء الأمور بمنع التجمعات والتزاحم أمام اللجان منعا لانتشار العدوى وحرصا على صحتهم.