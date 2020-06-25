مالك مخبز يختلس مليون جنيه من الدعم فى الأميرية

نجحت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، في ضبط مالك مخبز بلدي يختلس أموال الدعم في منطقة الأميرية.وتبين استيلاءه على مبلغ مالي قدره 995315 جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة تشغيل الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج تصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا، وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، طبقا لتقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة للتحقيق.