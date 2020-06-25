رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعم التسوية السياسية للقضية الفلسطينية

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:39 م
وانغ يي
وانغ يي
أش أ
طباعة
قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، إن القضية الفلسطينية محور الوضع في منطقة الشرق الأوسط وإيجاد حل عادل ومعقول لها هو شرط مسبق من أجل السلام والأمن الدائمين في المنطقة، وإن حل الدولتين هو الخط الأساسي للإنصاف والعدالة الدوليين ولا يمكن عكس مسار التاريخ، مؤكدا أنه يتعين حل قضية الضفة الغربية في أقرب وقت ممكن وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف وانغ، في كلمة أمام مجلس الأمن خلال اجتماع عبر الفيديو حول الوضع في الشرق الأوسط وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، أن الصين تشعر بقلق عميق إزاء التوتر المستمر بين فلسطين وإسرائيل، والرئيس الصيني "شي جين بينج" قدم مقترحا من 4 نقاط لتسوية القضية الفلسطينية في عام 2017، مشددا على ثبات موقف الصين من القضية الفلسطينية.

وأوضح وانغ أن الرئيس الصيني أكد في مقترحه دعم الصين الثابت للتسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أنه لا يجب مقايضة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وتجنب الخروج عن التوافقات الدولية.

وتابع وانغ أن قرارات الأمم المتحدة المعنية ومبدأ "الأرض مقابل السلام" والاتجاه العام "لحل الدولتين، يجب التقيد بها والتأكيد عليها.

وواصل وانغ "لا يجب التخلي عن الحوار السلمي وينبغي استئناف حوار متكافيء بين فلسطين وإسرائيل في وقت مبكر، من أجل بناء ثقة متبادلة ونزع فتيل الصراعات وإيجاد طريق للتعايش السلمي".

ولفت إلى أنه وفقا لقرارات الأمم المتحدة المعنية، يجب حل قضية الضفة الغربية المحتلة في أسرع وقت ممكن، مشددا على أن الحدود النهائية بين فلسطين وإسرائيل يجب أن تحدد من خلال مفاوضات سلمية.

ونوه وانغ إلى أنه لا يجب تخفيف الدعم الدولي، حيث يجب أن تبقى القضية الفلسطينية في صميم الأجندة الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بتبني موقفا موضوعيا وعادلا، وبذل جهود مخلصة وحقيقية في عملية السلام في الشرق الأوسط، قائلا: إن أي خطة منفصلة عن مسار السلام في الشرق الأوسط، لن تحقق السلام الدائم في المنطقة.

وقال وانغ إنه لا يجب تجاهل القضايا الإنسانية أيضا، داعيا إلى إنهاء حصار غزة بشكل كامل في أسرع وقت ممكن وتطبيق الالتزامات المنصوص عليها في بروتوكول باريس ومعاهدات دولية أخرى، بشكل مخلص.

وأضاف وانغ أنه يتعين على المجتمع الدولي دعم التنمية الاقتصادية وعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، من أجل المساعدة في تحسين الوضع الإنساني في فلسطين.

وتابع أن الصين وفلسطين صديقان حقيقيان، وأن الجانب الصيني يهتم دائما بعملية السلام في الشرق الأوسط ويلتزم بالبديهيات الدولية والعدل ويدعم أي جهود تؤدي إلى تخفيف حدة الوضع هناك، كما أن مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية الأساسية لحماية السلام والأمن في العالم ويلتزم بالقيام بدوره في الدفع لإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من وزير التعليم على التنظيم «غير المسبوق» بلجان الثانوية (خاص)

«الزوج الشيطان».. النيابة تكشف تفاصيل قتل واغتصاب طالبة الدقهلية

الاستعلام عن العلاوات الخمس عبر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالرقم القومي

مدبولى يصدر قرارًا بإجراءات «عودة الحياة» السبت المقبل

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

بينها تدبير 40 مليون كمامة قماش.. 12 قرارًا للحكومة اليوم

مدبولى يصدر قرارًا بإجراءات «عودة الحياة» السبت المقبل

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

إنفوجراف

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

image description

4.2 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 6 سنوات (إنفوجراف)

أيام زمان

"اختطفنه من أمام الصيدلية".. ثلاث بنات أجبرن محرم فؤاد على الغناء

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

انتحال شخصية فيروز.. لهذا السبب احتفلت مجلات لبنان بأول حوار حقيقي لـ نهاد حداد

نجم الساعة

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

عقار يحمي النساء المصابات بالسكري من خطر كورونا

باحثون يكشفون حقيقة الغرغرة بمياه مالحة لمحاربة كورونا

وكالة الأدوية الأوروبية توصي باستعمال مضاد الفيروسات لعلاج كورونا

حقيقة محاربة كورونا بالمياه المالحة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الدواء الروسى.. اليابانى والأمريكى
جلال حمام
الغنوشى.. سنوات الإرهاب والتخريب «3»
مؤمن المحمدي
أرض كرم مطاوع
صفوت البياضي
الشعوب تتسابق للقمر وتسعى لهزيمة «كورونا»
المزيد

الثقافة

تغريد فياض: 30 يونيو أنهت كابوسا كان يمكن أن يستمر لسنين طوال

محمود خيرالله: يوما ما سأكتب «أيام مجاور لمكتب الإرشاد»

الليلة حفل ختام الدورة الثالثة من مسابقة «الصوت الذهبى»

السبت.. الفنان مصطفى رحمة ضيف منصة الفن المعاصر