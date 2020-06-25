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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم تحدد موعد نشر نماذج إجابات امتحان اللغة الإنجليزية 2020

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:45 م
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
نورهان عبدالرحمن
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يبحث طلاب الثانوية العامة، الآن، على نماذج إجابات امتحان اللغة الإنجليزية 2020 الذي ادوه صباح اليوم، في 3133 لجنه علي مستوي الجمهورية، وسط اجراءات امنية واحترازية مشددة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

نماذج إجابات امتحان اللغة الإنجليزية 2020


من جانبه قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه سيجري اجتماع مع مقدري درجات امتحان اللغة الإنجليزية يوم السبت القادم.

واضاف حجازي في تصريحات خاصة، إنه سيتم الاتفاق على نموذج الإجابة وتحديد موعد التصحيح لمادة اللغة الأجنبية الأولى.

نماذج إجابات امتحان اللغة الإنجليزية 2020


وشدد حجازي انه سيتم رفع نموذج الاجابة فور الاتفاق عليه مع مقدري الدرجات، عبر موقع الوزارة الرسمي، لاطلاع الطلاب عليه.

وشهدت الأجواء الامتحانية، اليوم، حالة من التنظيم، لم يشهدها أول ايام الامتحانات.

بينما استمر الغش الالكتروني يعقر صفو العملية الامتحانية، حيث رصدت غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،اليوم، قيام بعض طلاب الثانوية العامة بتصوير بعض أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث تم ضبط الطلاب "ي. م. أ" بإدارة العبور بمحافظة القليوبية، و"ع. ف. ع" من إدارة الدلنجات بمحافظة البحيرة، و"م. س. س" بادارة بني سويف بمحافظة بني سويف، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الطلاب.

جدير بالذكر أن كنترولات التصحيح بدأت اليوم في تصحيح، مادة اللغة العربية، الذي ادوها الطلاب يوم الأحد الماضي.

وأضاف رئيس عام الامتحانات، أنه سيتم التصحيح في صالح الطالب، مشددًا أنه تم التنبيه على تصحيح جميع إجابات الطالب، واتخاذ الإجابة الصحيحة.

وأشار حجازي، أن الوزارة حرصت على تسليم كافة أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للمعلمين المشاركين في أعمال التقدير، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المعلمين.

وشدد رئيس عام الامتحانات، إلى أن المواد خارج المجموع وهى التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء سيتم تقديرها بـ"اجتياز" أو "عدم اجتياز"، موضحًا أنها ستدخل الكنترولات ويتم تصحيحها داخل لجان النظام والمراقبة بعد جمعها من الطلاب فى المواعيد المحددة.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.

ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.

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