أول تعليق من وزير التعليم على التنظيم «غير المسبوق» بلجان الثانوية (خاص)

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عملية التنظيم غير المسبوقة لدخول طلاب الثانوية العامة لجان امتحان اليوم الثاني، اللغة الأجنبية الأولى.وقال شوقي، في تصريح خاص لـ"الدستور": "أشكر أولياء الأمور على الاستجابة لمناشدتنا بعدم التواجد أمام اللجان، كما نشكر الداخلية على جهودها لمعاونتنا في تنظيم الدخول".وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.