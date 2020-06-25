التعليم: 16 حالة غش و«خناقة» وولادة طالبة بامتحان «الإنجليزي»

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن اليومها الثاني سار بشكل جيد دون أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وأدوات التعقيم.وأوضح، أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 16 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات "العبور" و"بنها" و"الخانكة" بمحافظة القليوبية، و"باب الشعرية" بمحافظة القاهرة، و"شرق المنصورة" بمحافظة الدقهلية، و"الدلنجات" بمحافظة البحيرة، و"بني سويف" و"إهناسيا" بمحافظة بني سويف، و"فاقوس" بمحافظة الشرقية، و"العمرانية" بمحافظة الجيزة، و"أسوان" بمحافظة أسوان، و"غرب الإسكندرية" و"العامرية" بمحافظة الإسكندرية، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.ورصد حدوث شجار بين طالبين بلجنة مدرسة كفر الشيخ التجارية بنين بإدارة شرق كفر الشيخ قبل بدء الامتحان، ما أسفر عن إصابة الطالب (أ.م.ع.م) بجرح سطحي بسيط وتم إجراء الإسعافات الأولية له والسماح بتأدية الامتحان بعد تقدير حالته الصحية والتأكد من أن الإصابة لن تعوقه عن تأديته للامتحان، وتم استدعاء الأمن داخل فناء المدرسة والتوجيه بزيادة الأمن الإداري داخل اللجنة وتم استبعاد رئيس اللجنة لتقاعسه عن أداء واجباته الوظيفية.كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ14 طالبا و3 مراقبين بمحافظات (الأقصر، جنوب سيناء، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، دمياط، قنا، البحيرة، الغربية، مطروح) وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.وتم استبعاد (ف.ع.م) رئيس لجنة مدرسة عبد السلام عارف بإدارة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية وذلك لعدم التزامه بدخول الطلاب في الساعة الثامنة صباحًا، كما تم استبعاد رئيس لجنة جرجا الثانوية بنين بمحافظة سوهاج، بسبب حدوث بعض التجاوزات في اللجنة.وتم الإبلاغ عن حالة ولادة لطالبة منازل بلجنة مدرسة زياد بكير التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى ولها الحق في دخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.ووجهت الوزارة الشكر لللمحافظين ومديري المديريات والجهات الأمنية علي تعاونهم الذي ظهر اليوم، والالتزام بالتنظيم أمام اللجان وتوزيع أدوات التعقيم علي الطلاب وكذلك التزام السادة الملاحظين بارتداء الكمامات وواقي الوجه، كما خصت الوزارة المعلمين بالشكر على المجهود الذي يقومون به في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا وأن هذا ما عهدناه عليهم.