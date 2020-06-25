رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم: 16 حالة غش و«خناقة» وولادة طالبة بامتحان «الإنجليزي»

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:52 م
الدكتور رضا حجازي،
الدكتور رضا حجازي،
نورهان عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن اليومها الثاني سار بشكل جيد دون أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وأدوات التعقيم.

وأوضح، أن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تلقت عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 16 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات "العبور" و"بنها" و"الخانكة" بمحافظة القليوبية، و"باب الشعرية" بمحافظة القاهرة، و"شرق المنصورة" بمحافظة الدقهلية، و"الدلنجات" بمحافظة البحيرة، و"بني سويف" و"إهناسيا" بمحافظة بني سويف، و"فاقوس" بمحافظة الشرقية، و"العمرانية" بمحافظة الجيزة، و"أسوان" بمحافظة أسوان، و"غرب الإسكندرية" و"العامرية" بمحافظة الإسكندرية، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ورصد حدوث شجار بين طالبين بلجنة مدرسة كفر الشيخ التجارية بنين بإدارة شرق كفر الشيخ قبل بدء الامتحان، ما أسفر عن إصابة الطالب (أ.م.ع.م) بجرح سطحي بسيط وتم إجراء الإسعافات الأولية له والسماح بتأدية الامتحان بعد تقدير حالته الصحية والتأكد من أن الإصابة لن تعوقه عن تأديته للامتحان، وتم استدعاء الأمن داخل فناء المدرسة والتوجيه بزيادة الأمن الإداري داخل اللجنة وتم استبعاد رئيس اللجنة لتقاعسه عن أداء واجباته الوظيفية.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ14 طالبا و3 مراقبين بمحافظات (الأقصر، جنوب سيناء، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، دمياط، قنا، البحيرة، الغربية، مطروح) وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

وتم استبعاد (ف.ع.م) رئيس لجنة مدرسة عبد السلام عارف بإدارة كفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية وذلك لعدم التزامه بدخول الطلاب في الساعة الثامنة صباحًا، كما تم استبعاد رئيس لجنة جرجا الثانوية بنين بمحافظة سوهاج، بسبب حدوث بعض التجاوزات في اللجنة.

وتم الإبلاغ عن حالة ولادة لطالبة منازل بلجنة مدرسة زياد بكير التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى ولها الحق في دخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

ووجهت الوزارة الشكر لللمحافظين ومديري المديريات والجهات الأمنية علي تعاونهم الذي ظهر اليوم، والالتزام بالتنظيم أمام اللجان وتوزيع أدوات التعقيم علي الطلاب وكذلك التزام السادة الملاحظين بارتداء الكمامات وواقي الوجه، كما خصت الوزارة المعلمين بالشكر على المجهود الذي يقومون به في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا وأن هذا ما عهدناه عليهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. انتهاء صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

10 توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بشأن ليبيا وسد النهضة

الآثار: «البارون إمبان» يظهر في افتتاح قصره بمصر الجديدة

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

الصور

image description

نجوم الأهلى فى مران اليوم

image description

بوابات تعقيم وكمامات.. أهلًا بـ«إنجليزي الثانوية»

image description

ترقب وقلق.. أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف التفاصيل الكاملة لمقتل إيمان حسن

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

أول تعليق من وزير التعليم على التنظيم «غير المسبوق» بلجان الثانوية (خاص)

إنفوجراف

image description

تعرف على أحدث تعليمات السفر بالمطارات (إنفوجراف)

image description

16.5 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 2020 (إنفوجراف)

image description

جهود «الإنتاج الحربي» لمواجهة جائحة كورونا (إنفوجراف)

image description

4.2 مليار جنيه إيرادات «الإنتاج الحربي» في 6 سنوات (إنفوجراف)

أيام زمان

"اختطفنه من أمام الصيدلية".. ثلاث بنات أجبرن محرم فؤاد على الغناء

"هذا الذي تسمونه العندليب الأسمر".. سر رفض محرم فؤاد مصالحة عبدالحليم حافظ

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

انتحال شخصية فيروز.. لهذا السبب احتفلت مجلات لبنان بأول حوار حقيقي لـ نهاد حداد

نجم الساعة

الصحوة الكروية.. سر إعجاب أحمد فؤاد نجم بـ الجوهري وجيل «بركات والحضري»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأمم المتحدة: كورونا دفع المتضررين للعمل والاتجار بالمخدرات

الطلاق يتفوق على إدمان الكحول والأزمات المالية في أسباب الوفاة

اكتشاف مهم قد يحل لغز الحياة على الأرض

ابتكار قد ينقذ حياة الرجال الجنسية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الدواء الروسى.. اليابانى والأمريكى
جلال حمام
الغنوشى.. سنوات الإرهاب والتخريب «3»
مؤمن المحمدي
أرض كرم مطاوع
صفوت البياضي
الشعوب تتسابق للقمر وتسعى لهزيمة «كورونا»
المزيد

الثقافة

الليلة حفل ختام الدورة الثالثة من مسابقة «الصوت الذهبي»

السبت.. الفنان مصطفى رحمة ضيف منصة الفن المعاصر

دائرة ثقافة أبوظبي تطلق مخيم «مكتبة»الصيفي 2020

دار خطوط تصدر «أرخبيل الفزع» للمغربي أنيس الرافعي