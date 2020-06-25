ضمن الإجراءات الاحترازية.. «الإسعاف» تتواجد بمحيط لجان شبرا

شهدت مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة بحي شبرا مصر، اليوم الخميس، إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال الشرطة، وكان الهدوء يخيم على أجواء محيط اللجان بعد منع أولياء الأمور من التكدس أمام اللجان.كما رصدت عدسة «الدستور» تواجد عربة إسعاف بشكل دائم أمام مدرسة روض الفرج الثانوية بحي شبرا مصر ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان التواجد السريع في حال وقوع أي مشاكل صحية طارئة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.