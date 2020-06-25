الأهالي يستجيبون لتوجيهات الأمن وينصرفون من أمام لجان الثانوية بالوراق

استجاب عدد من أولياء الأمور لتوجيهات قوات الأمن وتحذيرات الصحة بعدم التواجد أمام لجان الثانوية العامة، خاصة من أمام مدرسة الوراق الثانوية بنات، بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، واكتفوا بتوصيل أبنائهم لتأدية امتحان اللغة الأجنبية الثانية والانصراف مباشرة.وكانت اللجان شهدت زحام شديد في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، وتكدست الأمهات أمام مختلف المدارس وحرصوا على انتظار أبنائهم لحين انتهاء الامتحان.وحرص طلاب الثانوية العامة على الحضور للجان الثانوية العامة بالكمامات والقفازات الطبية واستخدام كافة الأدوات اللازمة التعقيم والتطهير، خاصة وأن العام الجاري مختلف عن الأعوام السابقة إثر جائحة فيروس كورونا والذي انتشر في البلاد.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.