الأمن يمنع الأهالي من التواجد في محيط لجان الثانوية بإمبابة

تواجد أمني مكثف في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة، حيث بدأ طلاب الثانوية العامة في التوافد على لجان امتحاناتهم بمجمع مدارس المستقبل وأحمد زويل بمنطقة إمبابة لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزي" بصحبة أولياء الأمور؛ حيث سادت حالة من الهدوء بين طلاب الثانوية العامة.وشهد محيط المدرسة، تواجد أمني مكثف يمنعهم من الأهالي من التواجد في محيط لجان الامتحان ؛ وبعد محاولات عديدة من أولياء الأمور للسماح لهم بانتظار أبنائهم للإطمئنان عليهم ؛ كان لقوات الأمن الكلمة الأقوى وتم انصراف الأهالي في هدوء؛ حيث توجه الطلبة لدخول اللجان من الثامنة صباحًا طبقًا إجراءات التعقيم في ظل أزمة كورونا.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.