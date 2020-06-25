توافد الطلاب على لجان امتحانات اللغة الأجنبية الأولى بالبحيرة (صور)

شهد محيط المدارس بمحافظة البحيرة، توافد طلاب الثانوية العامة بصحبة أولياء أمورهم أمام مدارس المحافظة، وحرص الطلاب على المراجعة أمام المدارس استعدادًا لدخول اللجان لأداء امتحاني اللغة العربية.بينما حرص أمن اللجان على الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم بتفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخولهم لأداء امتحان اللغة الإنجليزية والتأكد من دخول الطلاب برقم الجلوس وبدون هواتف محمول مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا من ارتداء الكمامات والدخول ببوابات التعقيم التى تم تركيبها على مداخل اللجان.وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والتى يؤدى خلالها 30 ألف و876 طالب وطالبة إلى الامتحانات فى مادة اللغة العربية للشعبة العامة بعدد 120 لجنة على مستوى المحافظة مزودة جميعها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتي بواقع 2 بوابة بكل لجنة بالإضافة إلى تواجد كاشفات لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.وأكد أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والأمن لرفع أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين مناشدا أولياء الأمور بعدم التواجد او التكدس بمحيط اللجان مع تكثيف أعمال النظافة وحملات التعقيم بجوار المدارس التى سيتم عقد لجان امتحانات بها وبالشوارع المؤدية إليها، مع المتابعة المستمرة وتشكيل غرفة عمليات مركزية والتواصل المستمر على مدار الساعة لحل اى مشكلة تطرأ على الفور.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.