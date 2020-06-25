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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25-6-2020 فى المحافظات

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:02 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
وسام عطية
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تنشر «الدستور» بشكل يومي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25-6-2020، في عدد من محافظات مصر، تسهيلا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25-6-2020 فى المحافظات


محافظة القاهرة: (الفجر 3:09 ص، الظهر 11:58 ص، العصر 3:33 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:33 م)

الإسكندرية: (الفجر 3:09 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:41 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:44 م)

الإسماعيلية: (الفجر 3:03 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:30 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:32 م)

بورسعيد: (الفجر 2:59 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:59 م، العشاء 8:34 م)

شرم الشيخ: (الفجر 3:06 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 3:15 م، المغرب 6:43 م، العشاء 8:13 م)

أسوان: (الفجر 4:02 ص، الظهر 11:27 ص، العصر 3:46 م، المغرب 6:16 م، العشاء 8:41 م)

سوهاج: (الفجر 3:22 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:22 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:18 م)

السويس: (الفجر 3:04 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 3:28 م، المغرب 6:54 م، العشاء 8:28 م)

مرسى مطروح: (الفجر 3:19 ص، الظهر 12:14 م، العصر 3:52 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:55 م)

تسوية الصفوف في صلاة الجماعة


ورد في السنة النبوية أحاديث في الأمر بتسوية الصفوف، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أقيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ المَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الخَلَلَ، وَلِينوا بِأيْدِي إخْوانِكُمْ، ولا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ للشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ» رواه أبو داود.

وتسوية الصفوف معناها اعتدالُ القائمين بحيث لا يتقدم بعضهم على بعض، وسدُّ الفُرَج فيما بينهم، وهي سنة مؤكدة في صلاة الجماعة، وينبغي أن تكون بالتأليف والمحبة والرفق بالناس في تعليمهم، فما شُرِعت إلا لتكون مظهرًا من مظاهر التآلف بين المسلمين.

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