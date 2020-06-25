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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 25 -6-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:17 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يواصل سعر اليورو اليوم الخميس 25-6-2020، انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، ويرصد موقع "الدستور" آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، وأقل سعر للشراء، في التقرير التالي:

سعر اليورو اليوم الخميس 25-6-2020 في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، انخفاضًا في بنك أتش أس بي سي ليسجل للشراء 18.20 جنيه وللبيع 18.37، وفي البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 18.19 جنيه وللبيع 18.36، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.19 جنيه وللبيع 18.36، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.19 جنيه وللبيع 18.36، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.17 جنيه وللبيع 18.32، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.16 جنيه وللبيع 18.36، وفي بنك مصر إيران فسجل للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.35.

كما سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بنك عودة انخفاضًا للشراء 18.16 جنيه وللبيع 18.36، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.16 جنيه وللبيع 18.36، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.16 جنيه وللبيع 18.36، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.16 جنيه وللبيع 18.36، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.37، وفي بنك مصر فبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.34، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 18.14 جنيه وللبيع 18.34، وفي بنك مصر فسجل للشراء 18.13 جنيه وللبيع 18.35.

كما ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس فسجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.36، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.36، وفي بنك الاستثمار العربي فسجل للشراء 18.22 جنيه وللبيع 18.41، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.19 وللبيع 18.36، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه للشراء 18.19 وللبيع 18.36،أاما في بنك البركة فسجل للشراء 18.08 جنيه وللبيع 18.38.

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