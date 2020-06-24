إلزم الجامعات بقبول خريجي «مقبول» بالدراسات العليا

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، بإلزام وزيرالتعليم العالي ورئيس جامعة بني سويف بقيد الطالب أحمد سيد سليمان خريجى كلية الحقوق بتقدير مقبول بالدراسات العليا بجامعة بني سويف.واختصمت الدعوى التى حملت رقم 2212 لسنة 5ق، كلٱ من وزير التعليم العالى،و رئيس جامعة بنى سويف،وعميد كلية الحقوق.وذكرت الدعوى أن الطالب حاصل على ليسانس الحقوق بجامعة بنى سويف وتقدم إلى الجامعة لقيده ضمن طلاب الدراسات العليا،إلا ان الجامعة رفضت معللة ذلك بأن تقدير مقبول لا يؤهله لاستكمال الدراسات العليا.وذكرت المحكمة أن ما استندت إليه الجامعة بوجوب حصول الطالب على تقدير جيد لاستكمال الدراسات العليا لا يوجد له دليل بلائحة الجامعات ومن يثم يفتقد لقانونية القرار.