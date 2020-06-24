إخلاء سبيل 4 متهمين بـ «إحياء ألتراس أهلاوي»

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل 4 من مشجعي النادي الأهلي، المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، والمحبوسين احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، في القضية، بضمان محل الإقامة.ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كلا من: "أ. ع"، و"م. م"، و"م. ج"، و"إ. ص" تهمة المشاركة مع آخرين، في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.