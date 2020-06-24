رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل 4 متهمين بـ «إحياء ألتراس أهلاوي»

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:00 م
إخلاء سبيل متهمين
إخلاء سبيل متهمين ألتراس أهلاوي
حسام محفوظ
طباعة
أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل 4 من مشجعي النادي الأهلي، المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "إحياء رابطة ألتراس أهلاوي"، والمحبوسين احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، في القضية، بضمان محل الإقامة.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كلا من: "أ. ع"، و"م. م"، و"م. ج"، و"إ. ص" تهمة المشاركة مع آخرين، في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

ضبط أدمن «شاومينج بيغشش ثانوية عامة»

«التعليم» تكشف حقيقة صوان لجان الثانوية العامة بالمرج

مصدر أمني: الأجهزة المعنية تفحص فيديو عمرو راضي بشأن دواء كورونا

الصور

image description

اجتماع اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز

image description

الأهلى يعود للتدريبات الجماعية

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

الأكثر قراءة

«التعليم» تلغى الإجازات الاستثنائية لمعلمى مدارس لجان الثانوية العامة

الجبلاية: 6 حالات إيجابية فى ثاني أيام «فحص كورونا» لأندية الدورى

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى السبت

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أهم المعلومات عن فيروس كورونا الآن

السعودية تطلق مسابقة في الوطن العربي لمواجهة كورونا

أطباء يفسرون ما إذا كان السعال دليلا على الإصابة بكورونا

علامات في الجلد تؤكد إصابتك بالسرطان

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

عبده الزراع: ثورة 30 يونيو أعظم حدث لمصر منذ جلاء الإنجليز

دراسة تكشف المنهج النقدي عند الإمام أبي المعين النسفي

محمد حديني: ثورة 30 يونيو كانت تصحيحا واجبا لما أحدثته سابقتها

«عبد القادرالقط شيخ النقاد وكروان الشعر» إصدار جديد لهيئة الكتاب