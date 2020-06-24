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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تواصل حصد المكاسب وتربح 10.6 مليار جنيه

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:52 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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واصلت أسهم ومؤشرات البورصة ارتفاعاتها الواضحة لليوم الثاني على التوالي، لدى نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء مؤسسية على غالبية أسهم السوق، خاصة الكبرى منها والقيادية، على خلفية بدء خطة التعايش الحكومية مع فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19"بداية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى بدء مفاوضات تنفيذ صفقة بنك الاستثمار العربي، بين المجموعة المالية "هيرمس"، وصندوق مصر السيادي.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 892.8 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة " إى جي إكس 30" بنسبة 2.55%، بما يعادل 274.7 نقطة، ليغلق عند مستوى 11039 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58%، بما يعادل 21.74 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 1398 نقطة.

ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إى جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95%، بما يعادل 41.86 نقطة، ليغلق عند مستوى 2188 نقطة، وسط ارتفاع كبير في قيم وأحجام التعاملات التي تخطت قيمتها مستوى 1.43 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 483.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 50.3 ألف صفقة شراء وبيع.

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