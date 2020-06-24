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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: إصلاح عطل موقع «التأمينات» خلال ساعتين

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:09 م
محمد العقبي
محمد العقبي
ولاء جمال
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قال محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إصلاح العطل الفني الذى تعرض له موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال ساعتين، عن طريق القسم الفنى والتكنولوجيا بالعمل على تفعيل الموقع مرة أخرى.

وأضاف العقبي لـ"الدستور"، أن الضغط الشديد من المواطنين على الموقع تسبب في العطل الفنى.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، عن أنه بمجرد دخول صاحب المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وكتابة الرقم التأميني، كتابة الرقم القومي، مع كتابة اسم الأم سيعرف قيمة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمس ومواعيد الصرف.

ويستفيد من العلاوات الخمس أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمس اعتبارًا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة هذه العلاوات 2.4 مليون مواطن، منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومى وحوالى 524 ألفًا من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعى.

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