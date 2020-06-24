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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأوساط الطبية البريطانية تدعو إلى الاستعداد لموجة جديدة من كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:02 م
كورونا فى بريطانيا
كورونا فى بريطانيا
وكالات
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حض العاملون في المجال الصحي في بريطانيا، اليوم الأربعاء، السياسيين إلى تحضير المملكة المتحدة لـ"خطر فعلي" بحصول موجة ثانية من وباء "كوفيد-19" عند أبواب مرحلة أساسية من رفع الحجر.

وغداة إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون، إعادة فتح الحانات والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر والمتاحف ودور السينما في مطلع يوليو بعد إغلاقها منذ نهاية مارس، نشر ممثلو الأوساط الطبية رسالة مفتوحة في مجلة "بريتيش ميديكال جورنال" المتخصصة.

وكتب موقعو الرسالة، وبينهم رئيس الجمعية الطبية البريطانية التي تمثل الأطباء في المملكة المتحدة "رغم أنه من الصعب التكهن بالشكل الذي ستتخذه الجائحة في المملكة المتحدة، إلا أن الأدلة المتوافرة تكشف عن تزايد احتمال ظهور بؤر محلية، وأن هناك خطرا فعليا بحصول موجة ثانية".

وتابعت الرسالة: "ينبغي الآن عدم الاكتفاء بمعالجة العواقب المهمة لأول مرحلة من الوباء، بل التثبت أيضا من أن البلد مهيأ بالشكل المناسب لاحتواء مرحلة ثانية".

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