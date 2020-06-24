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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الإسعاف»: نحتاج لمضاعفة أعداد العاملين بالهيئة (فيديو)

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:44 ص
إسعاف
إسعاف
ياسمين عباس
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قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إنه تم زيادة الخدمات مع انتشار فيروس كورونا، مع زيادة فريق للمتابعة والتقييم لضمان خدمة متميزة للمرضى، لافتًا إلى أن الهيئة تتعاون مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين ومتابعة الخدمة وتقييمها لتحسينها للأفضل.

وأضاف "جاد"، خلال لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنه يوجد 560 سيارة إسعاف مخصصة لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وتتفاوت أعدادهم من محافظة إلى أخرى.

وأوضح أن سيارات الإسعاف تحتوى على البدل الواقية التي تستخدم في التعامل مع فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه تم إمدادنا ببدل وقاية جديدة، والكمامات والجونتيات، ويتم صرف هذه الإمدادات كل يومين.

وأشار إلى أن هناك 3500 مسعف وسائق ومشرف يعملون على أرض الواقع، معقبًا: "محتاجين ألفين مسعف آخرين، وألف سائق خاصة بعد تطوير شبكة الطرق فى القاهرة وفتح مدن جديدة كالعاصمة الجديدة وغيرها، واستحداث أكثر من 89 نقطة إسعاف على الطرق الرئيسية الجديدة، ولذلك نحتاج لمضاعفة أعداد العاملين بالهيئة".

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