المرصد السوري: قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية إيرانية في تل الصحن

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف الضربات الإسرائيلية عدة مواقع للميليشيات الموالية لإيران على طريق السخنة- دير الزور شرق سوريا، حيث دمرت مركزا عسكريا، وقتل إثرها 5 عناصر منهم، وسط معلومات عن جرحى بعضهم بحالات خطيرة.على صعيد متصل، قتل ما لا يقل عن 2 من عناصر الدفاع الجوي السوري وأصيب آخرون جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركز اتصالات ورادارا، في إحدى التجمعات العسكرية التابعة لقوات الجيش السوري، والتي تتواجد فيها ميليشيات موالية لإيران، في منطقة تل الصحن في ريف السويداء، وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن دمار واسع في برج الاتصالات واشتعال النيران في المنطقة.ورصد المرصد السوري، قبل قليل، انفجارات في ريف السويداء الشرقي، نتيجة قصف إسرائيلي، استهدف مواقع عسكرية إيرانية في منطقة تل الصحن في ريف السويداء ومنطقة كباجب في ريف دير الزور.وجاء الاستهداف تزامنا مع تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف في سماء المنطقة.