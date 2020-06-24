مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-6-2020 فى المحافظات
الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:47 ص
وسام عطيةطباعة
تنشر «الدستور» بشكل يومي مواقيت الصلاة، في عدد من محافظات مصر، تسهيلا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
محافظة القاهرة: (الفجر 3:09 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:33 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:33 م)
الإسكندرية: (الفجر 3:09 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:41 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:43 م)
الإسماعيلية: (الفجر 3:02 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:30 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:31 م)
بورسعيد: (الفجر 2:59 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:58 م، العشاء 8:34 م)
شرم الشيخ: (الفجر 3:06 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 3:15 م، المغرب 6:42 م، العشاء 8:13 م)
أسوان: (الفجر 4:01 ص، الظهر 11:27 ص، العصر 3:46 م، المغرب 6:15 م، العشاء 8:41 م)
سوهاج: (الفجر 5:01 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:22 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:18 م)
السويس: (الفجر 3:04 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 3:27 م، المغرب 6:54 م، العشاء 8:28 م)
مرسى مطروح: (الفجر 3:19 ص، الظهر 12:13 م، العصر 3:52 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:55 م)
وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-6-2020 فى المحافظات
محافظة القاهرة: (الفجر 3:09 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:33 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:33 م)
الإسكندرية: (الفجر 3:09 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:41 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:43 م)
الإسماعيلية: (الفجر 3:02 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:30 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:31 م)
بورسعيد: (الفجر 2:59 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:58 م، العشاء 8:34 م)
شرم الشيخ: (الفجر 3:06 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 3:15 م، المغرب 6:42 م، العشاء 8:13 م)
أسوان: (الفجر 4:01 ص، الظهر 11:27 ص، العصر 3:46 م، المغرب 6:15 م، العشاء 8:41 م)
سوهاج: (الفجر 5:01 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:22 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:18 م)
السويس: (الفجر 3:04 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 3:27 م، المغرب 6:54 م، العشاء 8:28 م)
مرسى مطروح: (الفجر 3:19 ص، الظهر 12:13 م، العصر 3:52 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:55 م)