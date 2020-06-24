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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-6-2020 فى المحافظات

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:47 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
وسام عطية
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تنشر «الدستور» بشكل يومي مواقيت الصلاة، في عدد من محافظات مصر، تسهيلا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت والتي تشمل مواعيد الصلوات الخمس وهم: «الفجر - الظهر - العصر - المغرب - العشاء».

وتأتي تلك الخدمة انطلاقًا من حرص «الدستور» على تقديم ما هو أفضل لقرائها، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-6-2020 فى المحافظات


محافظة القاهرة: (الفجر 3:09 ص، الظهر 11:57 ص، العصر 3:33 م، المغرب 7:00 م، العشاء 8:33 م)

الإسكندرية: (الفجر 3:09 ص، الظهر 12:03 م، العصر 3:41 م، المغرب 7:08 م، العشاء 8:43 م)

الإسماعيلية: (الفجر 3:02 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:30 م، المغرب 57: 6 م، العشاء 8:31 م)

بورسعيد: (الفجر 2:59 ص، الظهر 11:53 ص، العصر 3:32 م، المغرب 6:58 م، العشاء 8:34 م)

شرم الشيخ: (الفجر 3:06 ص، الظهر 11:45 ص، العصر 3:15 م، المغرب 6:42 م، العشاء 8:13 م)

أسوان: (الفجر 4:01 ص، الظهر 11:27 ص، العصر 3:46 م، المغرب 6:15 م، العشاء 8:41 م)

سوهاج: (الفجر 5:01 ص، الظهر 11:56 ص، العصر 3:22 م، المغرب 6:50 م، العشاء 8:18 م)

السويس: (الفجر 3:04 ص، الظهر 11:52 ص، العصر 3:27 م، المغرب 6:54 م، العشاء 8:28 م)

مرسى مطروح: (الفجر 3:19 ص، الظهر 12:13 م، العصر 3:52 م، المغرب 7:19 م، العشاء 8:55 م)


حكم المصافحة بعد السلام بين المأمومين

المصافحة مشروعة بأصلها في الشرع الشريف، وإيقاعها عقب الصلاة لا يخرجها من هذه المشروعيِّة، فهي مباحة ومندوب إليها عند جمهور العلماء؛ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصافحة الصحابة الكرام له وأخذهم بيديه الشريفتين بعد الصلاة في بعض الوقائع؛ منها ما رواه البخاري عن أَبي جُحَيفةَ رضي الله عنه قال: "خَرَجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجِرةِ إلى البَطحاءِ، فتَوَضَّأَ، ثُم صلَّى الظُّهرَ رَكعَتَينِ والعَصرَ رَكعَتَينِ وبينَ يَدَيهِ عَنَزةٌ، وقامَ النَّاسُ فجَعَلُوا يَأخُذُونَ يَدَيه فيَمسَحُونَ بها وُجُوهَهم". قَالَ أبو جُحَيفةَ: "فأَخَذتُ بيَدِه فوَضَعتُها على وَجهِي فإذا هي أَبرَدُ مِن الثَّلجِ وأَطيَبُ رائِحةً مِن المِسكِ".

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