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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يلقي كلمة للشعب الروسي عن نتائج مكافحة كورونا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:29 م
بوتين
بوتين
أ.ش.أ
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه بكلمة متلفزة للشعب الروسي حول نتائج مكافحة وباء كورونا في البلاد.

وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، "في حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بتوقيت موسكو سيوجه الرئيس كلمة للشعب الروسي".

وأضاف: "ستكون الكلمة عن نتائج مكافحة فيروس كورونا والوضع الاقتصادي".

ولا تستبعد وسائل إعلام روسية أن يتطرق الرئيس الروسي في كلمته أيضًا إلى التصويت على التعديلات الدستورية، المقرر له يوم الأول من يوليو المقبل، والذي يمنح بوتين حق الترشح للرئاسة مجددًا في عام 2024.

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