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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس: نصلي من أجل المرأة في صوم الرسل

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:53 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
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قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، حلقة جديدة من برنامج «معًا بنفس واحدة» فسر خلالها الإصحاح السادس عشر من سفر «أعمال الرسل» عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس الثاني، خلال الحلقة: إن هذا الإصحاح يتناول العديد من الفضائل المسيحية والذي منها إضافة الغرباء والمعروفة في التاريخ المسيحية كمثال استضافة إبراهيم آب الآباء للغرباء وأيضًا نقرأ عنها في تاريخ الأنبا باخوميوس آب الشركة.

وتابع: أنه خلال صوم الرسل نصلي من أجل المرأة التى خلقها الله مع آدم الإنسان الأول؛ فنصلي من أجل المرأة في كل صورها التى خلقها الله.

وتُبَث حلقات يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان «معًا بنفس واحدة» على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الساعة الثامنة صباحًا.

كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة «Me sat» بينما تعرضها قناة «CTV» في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا) أما قناة «أغابي» فتعرضها في التاسعة مساءً.

وتتضمن كل حلقة قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم قداسة البابا من خلال «معًا بنفس واحدة» دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.

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