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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية طنطا تطلق مبادرة «اعرف واحمي نفسك» لمجابهة كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:38 م
الأنبا بولا
الأنبا بولا
تريزة شنودة
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أطلقت إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا بولا مطران الإيبارشية مبادرة للتوعية بفيروس كورونا بعنوان "اعرف واحمي نفسك".

وتهدف المبادرة إلى تقديم نصائح للتوعية بالوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال صفحات الإيبارشية بمواقع التواصل الاجتماعي، كما تقدم نصائح لتقوية المناعة والأكل الصحي، وكيفية التعقيم للمنازل.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول، ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.

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