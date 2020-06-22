تفاصيل اللقاء الثاني لرئيس «مستقبل وطن» مع رؤساء الأحزاب

واصل حزب مستقبل وطن اليوم الإثنين استقبال رؤساء الأحزاب المصرية، حيث استقبل الحزب اليوم الدكتور السيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وتيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، والدكتور وليد دعبس نائب رئيس حزب مصر الحديثة.وتناول اللقاء أهم رؤى الأحزاب السياسية المصرية حول أهم القضايا المطروحة على الساحة السياسية كما شدد الحاضرون على ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية في التحديات القادمة، وقد أشاد رؤساء الأحزاب بحجم الانجازات الغير المسبوق في البنيه التحتية المصرية.و أكد الحاضرون في نهاية اللقاء ضرورة استمرار تلك اللقاءات التوافقية التي تهدف دوما لمصلحة المواطن والمواطنينو كان في استقبال رؤساء الأحزاب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف الشريف الامين العام لحزب مستقبل وطن