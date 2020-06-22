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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: مصر لن تسمح بوجود إرهابيين على حدودها

الإثنين 22/يونيو/2020 - 08:14 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي أحمد موسى إن الخونة في القنوات الإرهابية يمدحون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لغزوه دولا أخرى ويتحدثون الآن عن مصر التي تدافع عن أمنها القومي.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»: «موقف مصر من ليبيا واضح وهو العمل نحو الحل السلمي والسياسي، وفقًا للمبادرة المصرية التي تم إعلانها من القاهرة بضرورة التفاوض السياسي وحل الميليشيات المسلحة».

ولفت موسى إلى أن هناك اجتماعا انعقد بين السفير الأمريكي خارج طرابلس مع فايز السراج أكد فيه ضرورة الحل السياسي وهو نفس الموقف المصري وطالبت امريكا السراج صراحة بوقف إطلاق النار.

وأردف موسى: «أردوغان توغل 30 كيلومترا داخل سوريا رغم عدم وجود أي تهديد على تركيا ويقوم بتغييرات في الداخل السوري وهو غير مرحب به في سوريا عكس الموقف المصري في ظل تأييد القبائل الليبية للموقف المصري ومطالبتهم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل المباشر مما يمنحنا شرعية وإذا حدث تحرك سيكون شرعيًا في ظل التهديد المباشر».

وأوضح أن مصر مثل أي دولة لن تسمح بتهديد إرهابي على الحدود، مشيرًا إلى أن الإرهابي عبدالحكيم بلحاج عضو تنظيم القاعدة في ليبيا تتجاوز ثروته نصف مليار دولار.

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