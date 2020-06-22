5 سيناريوهات للتعامل مع تأثيرات كورونا في الموازنة الجديدة

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة قدمت الموازنة الأضخم في تاريخ مصر قبل جائحة كورونا نهاية مارس، ولم تأخذ في الاعتبار تداعيات الجائحة.أضاف عيسى أن وزارة المالية قررت تقديم الموازنة الأصلية، بينما قدمت اللجنة 5 سيناريوهات للتعامل مع الأزمة العالمية.وتابع في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر صدى البلد، أن الموازنة الأصلية فيها 1.7 تريليون مصروفات، و1.3 تريليون إيرادات (العجز أقل من العام الماضي).. لافتًا إلى أن كافة الأبواب شهدت زيادات سواء المرتبات أو الدعم.وقال إنه أطلق تسمية موازنة الأزمة والأولويات حيث إنها تقدر بـ 2.2 تريليون جنيه وهي الأضخم في التاريخ وتم تقديمها بنفس الرقم، لكن السيناريوهات الخمس تناقش حاليًا التوقعات الاقتصادية المقبلة والآثار المترتبة ومن الوارد أن تظهر سيناريوهات جديدة.وأشار إلى أنه من ضمن الاحتمالات انخفاض الموارد وسيناريو آخر لما هو أسوأ من ذلك، والعديد من السيناريوهات والتحدي الأكبر هو إدارة الأزمة.