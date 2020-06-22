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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة الأمريكية تتجه للارتفاع متجاهلة المخاوف من كورونا

الإثنين 22/يونيو/2020 - 01:59 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
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تتجه البورصة الأمريكية إلى افتتاح تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، إلى الارتفاع في ظل صعود مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بالتعاملات الإلكترونية المبكرة، على الرغم من القفزة المسجلة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمخاوف من اندلاع موجة ثانية للوباء.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر"داو جونز" بنسبة 0.86% عند مستوى 25745 نقطة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.81% مسجلة 3085 نقطة، وصعدت عقود "ناسداك" بنحو 0.84% عند مستوى 10007 نقاط.

وأفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت ما يقرب من 700 وفاة، و30 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، وهو أعلى معدل للإصابات منذ مايو الماضي، ليصل مجموع المصابين في البلاد إلى مليونين و222 ألفا و576 شخصا.

ويرى الباحث الاقتصادي لدى مجموعة "فايتل نولدج"، آدم كريس فولي، أن بواعث القلق بشأن تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" تظل قائمة، لكن يبدو أن الحكومات ماضية في تنفيذ خططها بشأن إعادة الاقتصاد، ومن ثم فإن المحرك الأساسي للنمو سيبقى مرهونا بالتطبيع السلوكي أو قدرة المجتمعات على التكيف في التعايش مع الفيروس.

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