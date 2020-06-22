الأرثوذكسية تحتفل بظهور جسد الشهيد مارمينا بمريوط.. اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بظهور جسد الشهيد مارمينا العجايبي؛ وتكريس كنيسته بمريوط.وقال القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة، "حدث أنه كان في تلك الجهة راعي غنم، وفي أحد الأيام غطس خروف أجرب في بركة ماء كانت بجانب المكان الذي به جسد القديس، فبرئ في الحال، فلما عاين الراعي هذه الأعجوبة بُهت، فشاع هذا الأمر في كل الأقاليم حتى سمع به ملك القسطنطينية".وأضاف: "وكان له ابنة وحيدة مصابة بالبرص فأرسلها أبوها إلى هناك فأخذت من التراب وبللته بالماء ونامت تلك الليلة في ذلك المكان فرأت في الحلم القديس مينا وهو يقول لها: قومي باكرًا واحفري في هذا المكان فتجدي جسدي".وتابع: "واستيقظت من نومها فوجدت نفسها قد شفيت ولما حفرت في المكان وجدت الجسد المقدس فأرسل الملك المال والرجال وبنى في ذلك الموضع كنيسة".واختتم: وكانت الجماهير تتقاطر إلى تلك الكنيسة يستشفعون بالقديس الطوباوي مارمينا وقد شرفه الله بعمل الآيات والعجائب التي كانت تظهر من جسده الطاهر".